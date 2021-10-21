УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Фото: инстаграм Блинда
Защитник "Аякса" Дейли Блинд признан лучшим футболистом недели в Лиге Чемпионов.
В голосовании он обошел Себастьяна Коатеса ("Спортинг"), Алиссона ("Ливерпуль") и Ноа Окафора ("Зальцбург").
В игре против дортмундской "Боруссии", которая завершилась победой "Аякса" со счетом 4:0, Блинд отметился голом и результативной передачей.
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