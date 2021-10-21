Норвежский "Будё-Глимт" уничтожил "Рому" Моуринью в Лиге конференций

Теги будё / глимтрома

Норвежский "Будё-Глимт" уничтожил "Рому" Моуринью в Лиге конференцийФото: твиттер "Ромы"

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги конференций "Рома" разгромно проиграла норвежскому "Будё-Глимт"

Благодаря победе "Будё-Глимт" возглавил группу. Норвежцы опережают "Рому" на одно очко.

"Буде-Глимт" Норвегия - "Рома" Италия 6:1

Голы: Ботхейм, 8 - 1:0, Берг, 20 - 2:0, Карлес Перес, 28 - 2:1, Ботхейм, 52 - 3:1, Сольбаккен, 71 - 4:1, Пеллегрино, 78 - 5:1, Сольбаккен, 80 - 6:1

"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде (Хойбротен, 82), Бьеркан, Конрадсен (Хаген, 90), Берг, Фет (Ветлесен, 81), Пеллегрино (Мугиша, 87), Ботхейм, Сольбаккен (Кумсон, 87).

"Рома": Руй Патрисиу, Рейнолдс, Кумбула, Рожер, Калафьори, Вильяр (Мхитарян, 46), Диавара (Пеллегрини, 60), Дарбо (Кристанте, 46), Эль-Шаарави (Абрахам, 60), Майораль (Шомуродов, 46), Карлес Перес.   

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