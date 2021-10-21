Норвежский "Будё-Глимт" уничтожил "Рому" Моуринью в Лиге конференций
Фото: твиттер "Ромы"
В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги конференций "Рома" разгромно проиграла норвежскому "Будё-Глимт"
Благодаря победе "Будё-Глимт" возглавил группу. Норвежцы опережают "Рому" на одно очко.
"Буде-Глимт" Норвегия - "Рома" Италия 6:1
Голы: Ботхейм, 8 - 1:0, Берг, 20 - 2:0, Карлес Перес, 28 - 2:1, Ботхейм, 52 - 3:1, Сольбаккен, 71 - 4:1, Пеллегрино, 78 - 5:1, Сольбаккен, 80 - 6:1
"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде (Хойбротен, 82), Бьеркан, Конрадсен (Хаген, 90), Берг, Фет (Ветлесен, 81), Пеллегрино (Мугиша, 87), Ботхейм, Сольбаккен (Кумсон, 87).
"Рома": Руй Патрисиу, Рейнолдс, Кумбула, Рожер, Калафьори, Вильяр (Мхитарян, 46), Диавара (Пеллегрини, 60), Дарбо (Кристанте, 46), Эль-Шаарави (Абрахам, 60), Майораль (Шомуродов, 46), Карлес Перес.
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|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
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|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
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|7
|4
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|5
|5
|Утрехт
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|0
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|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
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|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
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|5
|4
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|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0