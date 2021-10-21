Стало известно, как наказали пьяного болельщика, избившего журналиста на матче "Спартак" - "Лестер"

Фото: твиттер УЕФА

Тушинский районный суд Москвы признал виновным экс-главу фан-клуба Валентина Коршунова в избиении журналиста РБК Александра Щеголева.

Сообщается, что Коршунова оштрафовали на 5 тысяч рублей и на два года запретили посещать любые спортивные мероприятия.

Напомним, что избиение журналиста произошло после игры Лиги Европы "Спартак" - "Лестер" (3:4).

Читайте также: Стали известны детали драки пьяного болельщика и журналиста на игре "Спартак" - "Лестер". | http://soccernews.ru