"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы

Теги локомотив москвагалатасарай

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге ЕвропыФото: твиттер "Локомотива"

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы "Локомотив" уступил "Галатасараю".

"Галатасарай" с 7 очками возглавляет группу. "Локомотив" имеет одно очко и идет последним.

"Локомотив" Россия - "Галатасарай" Турция 0:1

Гол: Актюркоглу, 82 - 0:1

"Локомотив": Гильерме, Рыбус (Живоглядов, 89), Пабло, Едвай, Бека-Бека, Тикнизян, Марадишвили, Баринов, Керк, Смолов, Жемалетдинов.

"Галатасарай": Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт (Байрам, 90), Антальялы, Чикылдэу (Луйиндама, 90), Кутлу, Бабел (Моруцан, 76), Мохамед (Диань, 76), Йылмаз (Актюркоглу, 67).     

Читайте также: "Лацио" сыграл вничью с "Марселем", "Бетис" и "Байер" не выявили победителя и другие результаты Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лион" с хоккейным счетом обыграл "Спарту", "Монако" Головина переиграло ПСВ и другие результаты Лиги Европы

"Лион" с хоккейным счетом обыграл "Спарту", "Монако" Головина переиграло ПСВ и другие результаты Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов