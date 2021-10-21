"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы
Фото: твиттер "Локомотива"
В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы "Локомотив" уступил "Галатасараю".
"Галатасарай" с 7 очками возглавляет группу. "Локомотив" имеет одно очко и идет последним.
"Локомотив" Россия - "Галатасарай" Турция 0:1
Гол: Актюркоглу, 82 - 0:1
"Локомотив": Гильерме, Рыбус (Живоглядов, 89), Пабло, Едвай, Бека-Бека, Тикнизян, Марадишвили, Баринов, Керк, Смолов, Жемалетдинов.
"Галатасарай": Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт (Байрам, 90), Антальялы, Чикылдэу (Луйиндама, 90), Кутлу, Бабел (Моруцан, 76), Мохамед (Диань, 76), Йылмаз (Актюркоглу, 67).
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|7
|4
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|4
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|Харт оф Мидлотиан
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|Группа B
|М
|О
|1
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|2
|Стяуа Бухарест
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|Парма
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|5
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|О
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|7
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|0
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|Мидлсбро
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|2
|Вильярреал
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|3
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|4
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|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
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|М
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|1
|АЗ
|4
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|7
|4
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|6
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|4
|0
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|4
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|4
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|Группа H
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|1
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|4
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|0