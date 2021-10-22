Ван де Бек зимой может покинуть "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм ван де Бека
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек близок к уходу из клуба.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 24-летний голландец с большой вероятностью покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что речь о возвращении футболиста в "Аякс" не идет.
Ранее сообщалось, что ван де Бек недоволен отсутствием игровой практики, однако "МЮ" хотело бы сохранить игрока.
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