Ван де Бек зимой может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм ван де Бека

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек близок к уходу из клуба.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 24-летний голландец с большой вероятностью покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что речь о возвращении футболиста в "Аякс" не идет.

Ранее сообщалось, что ван де Бек недоволен отсутствием игровой практики, однако "МЮ" хотело бы сохранить игрока.

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