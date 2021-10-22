Неудачи "Спартака" и "Локомотива", перестрелка в Праге: все результаты 3-го тура групповой стадии Лиги Европы

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Неудачи "Спартака" и "Локомотива", перестрелка в Праге: все результаты 3-го тура групповой стадии Лиги ЕвропыФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа А

"Спарта Прага" Чехия - "Лион" Франция 3:4
Голы: Гараслин, 4 - 1:0, Гараслин, 19 - 2:0, Токо-Экамби, 42 - 2:1, Ауар, 53 - 2:2, Лукас Пакета, 67 - 2:3, Токо-Экамби, 88 - 2:4, Крейчи, 90 - 3:4

"Рейнджерс" Шотландия - "Брондбю" Дания 2:0
Голы: Балогун, 18 - 1:0, Руф, 30 - 2:0

Турнирное положение: "Лион" (9), "Спарта" (4), "Рейнджерс" (3), "Брондбю" (1).


Группа В

ПСВ Нидерланды - "Монако" Монако 1:2
Голы: Боадю, 19 - 0:1, Гакпо, 59 - 1:1, Диоп, 89 - 1:2

"Штурм" Австрия - "Реал Сосьедад" Испания 0:1
Гол: Исак, 68 - 0:1

Турнирное положение: "Монако" (7), "Реал Сосьедад" (5), ПСВ (4), "Штурм" (0).


Группа С

"Наполи" Италия - "Легия" Польша 3:0
Голы: Инсинье, 76 - 1:0, Осимхен, 80 - 2:0, Политано, 90 - 3:0

"Спартак" Россия – "Лестер" Англия 3:4
Голы: Соболев, 11 - 1:0, Ларссон, 44 - 2:0, Дака, 45 - 2:1, Дака, 48 - 2:2, Дака, 54 - 2:3, Дака, 78 - 2:4, Соболев, 86 - 3:4

Турнирное положение: "Легия" (6), "Наполи" (4), "Лестер" (4), "Спартак" (3).


Группа D

"Айнтрахт" Германия - "Олимпиакос" Греция 3:1
Голы: Борре (пен), 26 - 1:0, Эль-Араби (пен), 30 - 1:1, Туре, 45 - 2:1, Камада, 59 - 3:1

"Фенербахче" Турция - "Антверпен" Бельгия 2:2
Голы: Саматта, 2 - 0:1, Валенсия, 20 - 1:1, Валенсия (пен), 45 - 2:1, Геркенс, 62 - 2:2

Турнирное положение: "Айнтрахт" (7), "Олимпиакос" (6), "Фенербахче" (2), "Антверпен" (1).


Группа Е

"Лацио" Италия - "Марсель" Франция 0:0

"Локомотив" Россия - "Галатасарай" Турция 0:1
Гол: Актюркоглу, 82 - 0:1

Турнирное положение: "Галатасарай" (7), "Лацио" (4), "Марсель" (3), "Локомотив" (1).


Группа F

"Мидтьюлланд" Дания - "Црвена Звезда" Сербия 1:1
Голы: Иванич, 58 - 0:1, Дюр, 78 - 1:1

"Лудогорец" Болгария - "Брага" Португалия 0:1
Гол: Рикарду Орта, 7 - 0:1

Турнирное положение: "Црвена Звезда" (7), "Брага" (6), "Мидтьюлланд" (2), "Лудогорец" (1).


Группа G

"Бетис" Испания - "Байер" Германия 1:1
Голы: Иглесиас (пен), 75 - 1:0, Андрих, 82 - 1:1

"Селтик" - "Ференцварош" 2:0
Голы: Фурухаси, 57 - 1:0, Вечеи (аг), 81 - 2:0

Турнирное положение: "Байер" (7), "Бетис" (7), "Селтик" (3), "Ференцварош" (0).


Группа Н

"Вест Хэм" Англия - "Генк" Бельгия 3:0
Голы: Доусон, 45 - 1:0, Диоп, 57 - 2:0, Боуэн, 58 - 3:0

"Рапид Вена" Австрия - "Динамо" Загреб Хорватия 2:1
Голы: Грюлль, 9 - 1:0, Оршич, 24 - 1:1, Хофманн, 34 - 2:1

Турнирное положение: "Вест Хэм" (9), "Динамо" Загреб (3), "Рапид" (3), "Генк" (3).

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2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
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