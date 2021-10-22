Неудачи "Спартака" и "Локомотива", перестрелка в Праге: все результаты 3-го тура групповой стадии Лиги Европы
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Группа А
"Спарта Прага" Чехия - "Лион" Франция 3:4
Голы: Гараслин, 4 - 1:0, Гараслин, 19 - 2:0, Токо-Экамби, 42 - 2:1, Ауар, 53 - 2:2, Лукас Пакета, 67 - 2:3, Токо-Экамби, 88 - 2:4, Крейчи, 90 - 3:4
"Рейнджерс" Шотландия - "Брондбю" Дания 2:0
Голы: Балогун, 18 - 1:0, Руф, 30 - 2:0
Турнирное положение: "Лион" (9), "Спарта" (4), "Рейнджерс" (3), "Брондбю" (1).
Группа В
ПСВ Нидерланды - "Монако" Монако 1:2
Голы: Боадю, 19 - 0:1, Гакпо, 59 - 1:1, Диоп, 89 - 1:2
"Штурм" Австрия - "Реал Сосьедад" Испания 0:1
Гол: Исак, 68 - 0:1
Турнирное положение: "Монако" (7), "Реал Сосьедад" (5), ПСВ (4), "Штурм" (0).
Группа С
"Наполи" Италия - "Легия" Польша 3:0
Голы: Инсинье, 76 - 1:0, Осимхен, 80 - 2:0, Политано, 90 - 3:0
"Спартак" Россия – "Лестер" Англия 3:4
Голы: Соболев, 11 - 1:0, Ларссон, 44 - 2:0, Дака, 45 - 2:1, Дака, 48 - 2:2, Дака, 54 - 2:3, Дака, 78 - 2:4, Соболев, 86 - 3:4
Турнирное положение: "Легия" (6), "Наполи" (4), "Лестер" (4), "Спартак" (3).
Группа D
"Айнтрахт" Германия - "Олимпиакос" Греция 3:1
Голы: Борре (пен), 26 - 1:0, Эль-Араби (пен), 30 - 1:1, Туре, 45 - 2:1, Камада, 59 - 3:1
"Фенербахче" Турция - "Антверпен" Бельгия 2:2
Голы: Саматта, 2 - 0:1, Валенсия, 20 - 1:1, Валенсия (пен), 45 - 2:1, Геркенс, 62 - 2:2
Турнирное положение: "Айнтрахт" (7), "Олимпиакос" (6), "Фенербахче" (2), "Антверпен" (1).
Группа Е
"Лацио" Италия - "Марсель" Франция 0:0
"Локомотив" Россия - "Галатасарай" Турция 0:1
Гол: Актюркоглу, 82 - 0:1
Турнирное положение: "Галатасарай" (7), "Лацио" (4), "Марсель" (3), "Локомотив" (1).
Группа F
"Мидтьюлланд" Дания - "Црвена Звезда" Сербия 1:1
Голы: Иванич, 58 - 0:1, Дюр, 78 - 1:1
"Лудогорец" Болгария - "Брага" Португалия 0:1
Гол: Рикарду Орта, 7 - 0:1
Турнирное положение: "Црвена Звезда" (7), "Брага" (6), "Мидтьюлланд" (2), "Лудогорец" (1).
Группа G
"Бетис" Испания - "Байер" Германия 1:1
Голы: Иглесиас (пен), 75 - 1:0, Андрих, 82 - 1:1
"Селтик" - "Ференцварош" 2:0
Голы: Фурухаси, 57 - 1:0, Вечеи (аг), 81 - 2:0
Турнирное положение: "Байер" (7), "Бетис" (7), "Селтик" (3), "Ференцварош" (0).
Группа Н
"Вест Хэм" Англия - "Генк" Бельгия 3:0
Голы: Доусон, 45 - 1:0, Диоп, 57 - 2:0, Боуэн, 58 - 3:0
"Рапид Вена" Австрия - "Динамо" Загреб Хорватия 2:1
Голы: Грюлль, 9 - 1:0, Оршич, 24 - 1:1, Хофманн, 34 - 2:1
Турнирное положение: "Вест Хэм" (9), "Динамо" Загреб (3), "Рапид" (3), "Генк" (3).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0