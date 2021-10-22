УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Фото: твиттер УЕФА

УЕФА назвал четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

За награду поборются защитник "Вест Хэма" Исса Диоп, вингер "Лиона" Карл Токо-Экамби, нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье и форвард "Лестера" Патсон Дака.

Отметим, что Токо-Экамби в матче со "Спартой" (4:3) забил два гола и отдал один ассист. Инсинье отметился голом и результативной передачей в игре против "Легии" (3:0). Диоп забил гол "Генку" (3:0). Кроме того, на его счету 5 отборов и 90% точность пасов. На счету Дака покер в ворота "Спартака" (4:3).

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