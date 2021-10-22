Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Россия не изменила свою позицию в таблице коэффициентов УЕФА после 3-го тура групповой стадии еврокубков.

Все три клуба РПЛ потерпели поражение, поэтому Россия остается на десятом месте, имея в активе 31,682 балла.

Отмечается, что Украина смогла сократить отставание до 0,682 балла. А Шотландия оторвалась от России (32,100 балла).

Напомним, что "Спартак" проиграл "Лестеру" (3:4), "Зенит" уступил "Локомотиву" (0:1), а "Локомотив" потерпел поражение от "Галатасарая" (0:1).

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