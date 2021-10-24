Покер Симеоне помог "Вероне" разгромить "Лацио", "Фиорентина" уверенно разобралась с "Кальяри"

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Покер Симеоне помог "Вероне" разгромить "Лацио", "Фиорентина" уверенно разобралась с "Кальяри"Фото: твиттер "Вероны"

В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Лацио" разгромно проиграл "Вероне", а "Фиорентина" разгромила "Кальяри".

"Верона" - "Лацио" 4:1

Голы: Симеоне, 30 - 1:0, Симеоне, 36 - 2:0, Иммобиле, 46 - 2:1, Симеоне, 62 - 3:1, Симеоне, 90 - 4:1

"Верона": Монтипо, Фараони, Гюнтер (Шутало, 69), Давидович, Казале (Чеккерини, 45), Лазович (Маньяни, 81), Велозу (Тамез, 69), Барак, Илич (Онгла, 81), Капрари, Симеоне.

"Лацио": Рейна, Марушич, Раду, Габаррон, Хюсай (Ладзари, 57), Лейва (Катальди, 63), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 56), Милинкович-Савич, Педро (Моро, 63), Иммобиле, Фелипе Андерсон.


"Фиорентина" - "Кальяри" 3:0

Голы: Бираги (пен), 21 - 1:0, Гонсалес, 42 - 2:0, Влахович, 49 - 3:0

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 68), Бонавентура (Данкан, 82), Торрейра (Амрабат, 82), Мале (Кастровилли, 68), Сапонара (Кальехон, 74), Влахович, Гонсалес.

"Кальяри": Краньо, Дзаппа (Перейро, 58), Касерес (Белланова, 24), Чеппителли, Карбони, Ликояннис, Нандес (Оберт, 71), Дейола (Грасси, 59), Марин, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 58).            

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