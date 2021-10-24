Покер Симеоне помог "Вероне" разгромить "Лацио", "Фиорентина" уверенно разобралась с "Кальяри"
Фото: твиттер "Вероны"
В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Лацио" разгромно проиграл "Вероне", а "Фиорентина" разгромила "Кальяри".
"Верона" - "Лацио" 4:1
Голы: Симеоне, 30 - 1:0, Симеоне, 36 - 2:0, Иммобиле, 46 - 2:1, Симеоне, 62 - 3:1, Симеоне, 90 - 4:1
"Верона": Монтипо, Фараони, Гюнтер (Шутало, 69), Давидович, Казале (Чеккерини, 45), Лазович (Маньяни, 81), Велозу (Тамез, 69), Барак, Илич (Онгла, 81), Капрари, Симеоне.
"Лацио": Рейна, Марушич, Раду, Габаррон, Хюсай (Ладзари, 57), Лейва (Катальди, 63), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 56), Милинкович-Савич, Педро (Моро, 63), Иммобиле, Фелипе Андерсон.
"Фиорентина" - "Кальяри" 3:0
Голы: Бираги (пен), 21 - 1:0, Гонсалес, 42 - 2:0, Влахович, 49 - 3:0
"Фиорентина": Терраччано, Венути, Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 68), Бонавентура (Данкан, 82), Торрейра (Амрабат, 82), Мале (Кастровилли, 68), Сапонара (Кальехон, 74), Влахович, Гонсалес.
"Кальяри": Краньо, Дзаппа (Перейро, 58), Касерес (Белланова, 24), Чеппителли, Карбони, Ликояннис, Нандес (Оберт, 71), Дейола (Грасси, 59), Марин, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17