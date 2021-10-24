"Байер" упустил победу над "Кельном"
Фото: твиттер "Байера"
В рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги "Кельн" вырвал ничью у "Байера".
"Байер" по-прежнему остается на четвертом месте, "Кельн" поднялся на 8-ю позицию.
"Кельн" - "Байер" 2:2
Голы: Шик, 15 - 0:1, Бельараби, 17 - 0:2, Модест, 63 - 1:2, Модест, 82 - 2:2
"Кельн": Хорн, Шмитц (Шиндлер, 79), Чихос, Килиан, Озджан, Хектор, Кайнц (Тильманн, 79), Дуда (Андерссон, 77), Любичич, Модест, Ут (Шауб, 90).
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Баккер, 46), Демирбай, Андрих, Виртц (Паласиос, 77), Бельараби (Адли, 37), Шик (Аларио, 86), Диаби (Тапсоба, 77).
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|М
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|2
|Боруссия Дортмунд
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|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20