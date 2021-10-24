"Байер" упустил победу над "Кельном"

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"Байер" упустил победу над "Кельном"Фото: твиттер "Байера"

В рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги "Кельн" вырвал ничью у "Байера".

"Байер" по-прежнему остается на четвертом месте, "Кельн" поднялся на 8-ю позицию.

"Кельн" - "Байер" 2:2

Голы: Шик, 15 - 0:1, Бельараби, 17 - 0:2, Модест, 63 - 1:2, Модест, 82 - 2:2

"Кельн": Хорн, Шмитц (Шиндлер, 79), Чихос, Килиан, Озджан, Хектор, Кайнц (Тильманн, 79), Дуда (Андерссон, 77), Любичич, Модест, Ут (Шауб, 90).

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Баккер, 46), Демирбай, Андрих, Виртц (Паласиос, 77), Бельараби (Адли, 37), Шик (Аларио, 86), Диаби (Тапсоба, 77).

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