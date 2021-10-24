"Ренн", "Ланс" и "Труа" одержали победы в Лиге 1

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"Ренн", "Ланс" и "Труа" одержали победы в Лиге 1Фото: твиттер "Ренна"

Представляем результаты матчей 11-го тура французской Лиги 1.

"Ланс" - "Метц" 4:1

Голы: Саид, 14 - 1:0, де Превиль, 33 - 1:1, Саид, 37 - 2:1, Ганаго, 83 - 3:1, Франковски, 90 - 4:1

"Ланс": Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски, Фофана, Дукуре, Саид (Какута, 62), Сотока (Каюзак, 80), Калимуэндо (Ганаго, 80; Жан, 88).

"Метц": Укиджа (Кейяр, 88), Сантонз, Жемерсон, Юдоль, Бронн, Делен, Пажо (Сарр, 59), Маига, Ндорам (Мбенге, 80), Булая, де Превиль (Нгетте, 80).


"Лорьян" - "Бордо" 1:1

Голы: Элис, 46 - 0:1, Лапорт, 76 - 1:1

"Лорьян": Нарди, Эрго (Игор Силва, 65), Лапорт, Мендес, Йенц, Ле Гофф, Лемуан (Ле Фе, 85), Абержель, Буагар (Грбич, 72), Диарра (Монкондюи, 85), Моффи (Soumano, 84).

"Бордо": Костиль, Кватенг, Косьельни, Грегерсен, Мангаш, Отавио, Адли (Франсержио, 90), Онана, Дилросун (Пембеле, 90), Элис (Мара, 90), Уден (Менса, 90).

Удаление: Онана (86).


"Реймс" - "Труа" 1:2

Голы: Абдельхамид, 6 - 1:0, Балде, 41 - 1:1, Шавалерен, 65 - 1:2

"Реймс": Райкович, Гравийон, Абдельхамид, Фас, Конан, Кеббаль (Сиссоко, 67), Кассама (Мбуку, 67), Матусива, Флип (ван Берген, 56), Туре (Коффи, 78), Донис (Бериша, 56).

"Труа": Галлон, Каборе, Рами, Жиродон, Сальмье, Бьянконе, Шавалерен (Шамбос, 89), Куаме, Тузгар (Родригеш, 65), Рипар (Хен Чжун Сук, 89), Балде (Дингоме, 67).

Удаление: Гравийон (90).


"Ренн" - "Страсбур" 1:0

Гол: Агерд, 82 - 1:0

"Ренн": Гомис, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Бурижо (Маер, 78), Мартен, Те, Лаборд, Терье (Гирасси, 77), Сулемана (Чауна, 89).

"Страсбур": Зельс, Гильбер, Ле Маршан, Джику, Ньямси, Каси (Томассон, 89), Прцич (Ахолу, 77), Сиссоко (Уорис, 89), Белльгард (Лиэнар, 77), Гамейро (Диалло, 41), Ажорк.     

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