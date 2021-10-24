"Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ
Фото: ФК "Динамо"
В рамках 12-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1", а "Шахтер" победил "Ворсклу".
"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка.
"Динамо" - "Днепр-1" 2:0
Голы: Цыганков, 50 - 1:0, Гармаш, 70 - 2:0
"Динамо": Бущан, Тымчик, Забарный, Кендзера, Миколенко (Караваева, 76), Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Цыганков, Буяльский, Витиньо (Де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 67).
"Днепр-1": Кожокару, Лучкевич (Адамюк, 72), Логинов (Чуже, 82), Сваток, Нельсон, Гуцуляк, Джурасек (Билл, 82), Игнатенко, Пихаленок, Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.
"Ворскла" - "Шахтер" 0:2
Голы: Тете, 65 - 0:1, Соломон, 79 - 0:2
"Ворскла": Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Якубу, Скляр, Челядин (Павлюк, 90+1), Тилль, Кане, Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Амилькар, 90+1).
"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Марлон, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос, Патрик (Соломон, 46), Педриньо (Тете, 46), Фернандо (Сикан, 46).
Удаление: Тилль (29).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13