"Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ

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"Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛФото: ФК "Динамо"

В рамках 12-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1", а "Шахтер" победил "Ворсклу".

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка.

"Динамо" - "Днепр-1" 2:0

Голы: Цыганков, 50 - 1:0, Гармаш, 70 - 2:0

"Динамо": Бущан, Тымчик, Забарный, Кендзера, Миколенко (Караваева, 76), Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Цыганков, Буяльский, Витиньо (Де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 67).

"Днепр-1": Кожокару, Лучкевич (Адамюк, 72), Логинов (Чуже, 82), Сваток, Нельсон, Гуцуляк, Джурасек (Билл, 82), Игнатенко, Пихаленок, Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.


"Ворскла" - "Шахтер" 0:2

Голы: Тете, 65 - 0:1, Соломон, 79 - 0:2

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Якубу, Скляр, Челядин (Павлюк, 90+1), Тилль, Кане, Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Амилькар, 90+1).

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Марлон, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос, Патрик (Соломон, 46), Педриньо (Тете, 46), Фернандо (Сикан, 46).

Удаление: Тилль (29).

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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