"Рома" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А

Фото: твиттер "Ромы"

В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Рома" сыграла вничью с "Наполи".

Отметим, что в конце игры были удалены оба тренера.

"Наполи" лидирует в чемпионате, опережая "Милан" только по дополнительным показателям. "Рома" идет четвертой.

"Рома" - "Наполи" 0:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 66), Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 86).

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 71), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Мертенс, 81), Политано (Лосано, 71), Осимхен.

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