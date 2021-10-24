"Рома" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
Фото: твиттер "Ромы"
В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Рома" сыграла вничью с "Наполи".
Отметим, что в конце игры были удалены оба тренера.
"Наполи" лидирует в чемпионате, опережая "Милан" только по дополнительным показателям. "Рома" идет четвертой.
"Рома" - "Наполи" 0:0
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 66), Верету, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 86).
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 71), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Мертенс, 81), Политано (Лосано, 71), Осимхен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17