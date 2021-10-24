Анчелотти прокомментировал победу над "Барселоной"

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Анчелотти прокомментировал победу над "Барселоной" Фото: инстаграм Анчелотти

Наставник "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги матча с "Барселоной" (2:1).

"Я рад победе в Эль Класико, потому что это самая важная игра. Я не очень люблю говорить про соперника, однако они также провели хороший матч. Нам удалось неплохо показать себя в защите. В нашей команде много качеств и мастерства, и мы должны наслаждаться этим.

Победа заставляет нас радоваться, потому что игра была трудной. Что касается того, боялся ли я того, что "Барселона" сравняет счет, то могу сказать, что я никогда сильно не переживаю. Однако всегда немного опасаешься, пока арбитр не даст финальный свисток", - приводит слова Анчелотти Marca.

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