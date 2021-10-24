Победы "Динамо" и "Шахтера", "Заря" продолжает гонку за лидерами: все результаты 12-го тура УПЛ

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Победы "Динамо" и "Шахтера", "Заря" продолжает гонку за лидерами: все результаты 12-го тура УПЛ

Представляем результаты матчей 12-го тура УПЛ.

Тур завершился без каких-либо сенсаций. Лидеры чемпионата одержали победы в своих матчах.

"Динамо" - "Днепр-1" 2:0
Голы: Цыганков, 50 - 1:0, Гармаш, 70 - 2:0

"Ворскла" - "Шахтер" 0:2
Голы: Тете, 65 - 0:1, Соломон, 79 - 0:2

"Заря" - "Колос" 1:0
Гол: Сайядманеш, 38 - 1:0

"Десна" - "Александрия" 1:1
Голы: Третьяков, 28 - 0:1, Безбородько, 35 - 1:1

"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0
Голы: Батюшин, 44 - 1:0, Западня, 58 - 2:0, Марлисон, 66 - 3:0, Крыськив, 83 - 4:0

"Верес" - "Мариуполь" 2:0
Голы: Шестаков, 64 - 1:0, Шестаков, 80 - 2:0

"Черноморец" - "Львов" 1:1
Голы: Михайленко, 71 - 1:0, Ньярко, 77 - 1:1

"Рух" - "Минай" 2:2
Голы: Ахмедзаде, 12 - 0:1, Алваренга, 48 - 1:1, Билоног, 67 - 1:2, Климчук, 72 - 2:2

Турнирное положение: "Динамо" (32), "Шахтер" (29), "Ворскла" (24), "Заря" (23), "Днепр-1" (22), "Александрия" (19), "Металлист 1925" (19), "Верес" (18), "Десна" (18), "Рух" (12), "Колос" (11), "Минай" (8), "Ингулец" (8), "Львов" (7), "Черноморец" (7), "Мариуполь" (4).

Читайте также: "Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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