Куман высказался о поражении от "Реала"

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Куман высказался о поражении от "Реала" Фото: инстаграм Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал результат матча с "Реалом" (1:2).

"Я результатом недоволен. Думаю, в первом тайме команда играла хорошо. У Деста была возможность забить. Мы знали, что будет сложно, если "Реал" забьет, учитывая уровень его игры в защите. У нас не очень хорошо получались последние передачи, мы не создавали явных моментов, кроме того, что был у Деста.

Проиграв "Реалу" дома, трудно найти положительные моменты. Команда была хороша в первом тайме, игра была почти равной. Поражение неприятное, однако необходимо принять его. В класико теряешь нечто большее, чем три очка. Я это понимаю. Однако отступать нельзя, впереди игра в среду. Чемпионат длинный.

Конечно, следует требовать победы над таким соперником. Мы старались показать, что мы не уступаем "Реалу". Если бы вместо 0:1 счет стал 1:0... Игра была бы другой. Мы прибавляем и близки к тому, чтобы побеждать в больших матчах. Говорить о том, что нас переиграли, неправильно, это преувеличение", - приводит слова Кумана Marca.

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