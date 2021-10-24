Куман высказался о поражении от "Реала"
Фото: инстаграм Кумана
Наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал результат матча с "Реалом" (1:2).
"Я результатом недоволен. Думаю, в первом тайме команда играла хорошо. У Деста была возможность забить. Мы знали, что будет сложно, если "Реал" забьет, учитывая уровень его игры в защите. У нас не очень хорошо получались последние передачи, мы не создавали явных моментов, кроме того, что был у Деста.
Проиграв "Реалу" дома, трудно найти положительные моменты. Команда была хороша в первом тайме, игра была почти равной. Поражение неприятное, однако необходимо принять его. В класико теряешь нечто большее, чем три очка. Я это понимаю. Однако отступать нельзя, впереди игра в среду. Чемпионат длинный.
Конечно, следует требовать победы над таким соперником. Мы старались показать, что мы не уступаем "Реалу". Если бы вместо 0:1 счет стал 1:0... Игра была бы другой. Мы прибавляем и близки к тому, чтобы побеждать в больших матчах. Говорить о том, что нас переиграли, неправильно, это преувеличение", - приводит слова Кумана Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14