Реакция Алекса Фергюсона на пятый гол "Ливерпуля" в ворота "Манчестер Юнайтед"

Теги ливерпульманчестер юнайтедалекс фергюсон

Реакция Алекса Фергюсона на пятый гол "Ливерпуля" в ворота "Манчестер Юнайтед"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон присутствовал на игре 9-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (0:5).

В сети появились кадры с реакций легенды "МЮ" на пятый пропущенный гол в матче.

Напомним, что Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год.

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