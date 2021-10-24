Уверенные победы "Баварии" и "Боруссии", "РБ Лейпциг" в зоне еврокубков: все результаты 9-го тура Бундеслиги

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Уверенные победы "Баварии" и "Боруссии", "РБ Лейпциг" в зоне еврокубков: все результаты 9-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 9-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" ожидаемо одержали победы. "РБ Лейпциг" поднялся в зону еврокубков, однако пока только Лиги конференций.

"РБ Лейпциг" – "Гройтер Фюрт" 4:1
Голы: 0:1 – 45, пенальти Хргота, 1:1 – 46 Поульсен, 2:1 – 53, пенальти Форсберг, 3:1 – 65 Собослаи, 4:1 – 88 Новоа.

"Вольфсбург" – "Фрайбург" 0:2
Голы: 0:1 – 27 Линхарт, 0:2 – 68 Хелер.

"Бавария" – "Хоффенхайм" 4:0
Голы: 1:0 – 16 Гнабри, 2:0 – 30 Левандовски, 3:0 – 82 Шупо-Мотинг, 4:0 – 87 Коман.

"Арминия" – "Боруссия" Д 1:3
Голы: 0:1 – 31, пенальти Джан, 0:2 – 45 Хуммельс, 0:3 – 72 Беллингем, 1:3 – 87, пенальти Клос.

"Кельн" - "Байер" 2:2
Голы: Шик, 15 - 0:1, Бельараби, 17 - 0:2, Модест, 63 - 1:2, Модест, 82 - 2:2

"Штутгарт" - "Унион Берлин" 1:1
Голы: Авонийи, 31 - 0:1, Фагир, 90 - 1:1

"Бохум" - "Айнтрахт" 2:0
Голы: Блум, 3 - 1:0, Польтер, 90 - 2:0

"Майнц" - "Аугсбург" 4:1
Голы: Онисиво, 10 - 1:0, Белль, 15 - 2:0, Буркардт, 26 - 3:0, Зекири, 69 - 3:1, Буркардт, 71 - 4:1

"Герта" - "Боруссия" М 1:0
Гол: Рихтер, 40 - 1:0

Турнирное положение: "Бавария" (22), "Боруссия" Д (21), "Фрайбург" (19), "Байер" (17), "Унион Берлин" (16), "РБ Лейпциг" (14), "Майнц" (13), "Кельн" (13), "Вольфсбург" (13), "Герта" (12), "Хоффенхайм" (11), "Боруссия" М (11), "Штутгарт" (10), "Бохум" (10), "Айнтрахт" (8), "Аугсбург" (6), "Арминия" (5), "Гройтер Фюрт" (1).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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