Уверенные победы "Баварии" и "Боруссии", "РБ Лейпциг" в зоне еврокубков: все результаты 9-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 9-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" ожидаемо одержали победы. "РБ Лейпциг" поднялся в зону еврокубков, однако пока только Лиги конференций.
"РБ Лейпциг" – "Гройтер Фюрт" 4:1
Голы: 0:1 – 45, пенальти Хргота, 1:1 – 46 Поульсен, 2:1 – 53, пенальти Форсберг, 3:1 – 65 Собослаи, 4:1 – 88 Новоа.
"Вольфсбург" – "Фрайбург" 0:2
Голы: 0:1 – 27 Линхарт, 0:2 – 68 Хелер.
"Бавария" – "Хоффенхайм" 4:0
Голы: 1:0 – 16 Гнабри, 2:0 – 30 Левандовски, 3:0 – 82 Шупо-Мотинг, 4:0 – 87 Коман.
"Арминия" – "Боруссия" Д 1:3
Голы: 0:1 – 31, пенальти Джан, 0:2 – 45 Хуммельс, 0:3 – 72 Беллингем, 1:3 – 87, пенальти Клос.
"Кельн" - "Байер" 2:2
Голы: Шик, 15 - 0:1, Бельараби, 17 - 0:2, Модест, 63 - 1:2, Модест, 82 - 2:2
"Штутгарт" - "Унион Берлин" 1:1
Голы: Авонийи, 31 - 0:1, Фагир, 90 - 1:1
"Бохум" - "Айнтрахт" 2:0
Голы: Блум, 3 - 1:0, Польтер, 90 - 2:0
"Майнц" - "Аугсбург" 4:1
Голы: Онисиво, 10 - 1:0, Белль, 15 - 2:0, Буркардт, 26 - 3:0, Зекири, 69 - 3:1, Буркардт, 71 - 4:1
"Герта" - "Боруссия" М 1:0
Гол: Рихтер, 40 - 1:0
Турнирное положение: "Бавария" (22), "Боруссия" Д (21), "Фрайбург" (19), "Байер" (17), "Унион Берлин" (16), "РБ Лейпциг" (14), "Майнц" (13), "Кельн" (13), "Вольфсбург" (13), "Герта" (12), "Хоффенхайм" (11), "Боруссия" М (11), "Штутгарт" (10), "Бохум" (10), "Айнтрахт" (8), "Аугсбург" (6), "Арминия" (5), "Гройтер Фюрт" (1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20