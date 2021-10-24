Уверенные победы "Баварии" и "Боруссии", "РБ Лейпциг" в зоне еврокубков: все результаты 9-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 9-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" ожидаемо одержали победы. "РБ Лейпциг" поднялся в зону еврокубков, однако пока только Лиги конференций.

"РБ Лейпциг" – "Гройтер Фюрт" 4:1

Голы: 0:1 – 45, пенальти Хргота, 1:1 – 46 Поульсен, 2:1 – 53, пенальти Форсберг, 3:1 – 65 Собослаи, 4:1 – 88 Новоа.

"Вольфсбург" – "Фрайбург" 0:2

Голы: 0:1 – 27 Линхарт, 0:2 – 68 Хелер.

"Бавария" – "Хоффенхайм" 4:0

Голы: 1:0 – 16 Гнабри, 2:0 – 30 Левандовски, 3:0 – 82 Шупо-Мотинг, 4:0 – 87 Коман.

"Арминия" – "Боруссия" Д 1:3

Голы: 0:1 – 31, пенальти Джан, 0:2 – 45 Хуммельс, 0:3 – 72 Беллингем, 1:3 – 87, пенальти Клос.

"Кельн" - "Байер" 2:2

Голы: Шик, 15 - 0:1, Бельараби, 17 - 0:2, Модест, 63 - 1:2, Модест, 82 - 2:2

"Штутгарт" - "Унион Берлин" 1:1

Голы: Авонийи, 31 - 0:1, Фагир, 90 - 1:1

"Бохум" - "Айнтрахт" 2:0

Голы: Блум, 3 - 1:0, Польтер, 90 - 2:0

"Майнц" - "Аугсбург" 4:1

Голы: Онисиво, 10 - 1:0, Белль, 15 - 2:0, Буркардт, 26 - 3:0, Зекири, 69 - 3:1, Буркардт, 71 - 4:1

"Герта" - "Боруссия" М 1:0

Гол: Рихтер, 40 - 1:0

Турнирное положение: "Бавария" (22), "Боруссия" Д (21), "Фрайбург" (19), "Байер" (17), "Унион Берлин" (16), "РБ Лейпциг" (14), "Майнц" (13), "Кельн" (13), "Вольфсбург" (13), "Герта" (12), "Хоффенхайм" (11), "Боруссия" М (11), "Штутгарт" (10), "Бохум" (10), "Айнтрахт" (8), "Аугсбург" (6), "Арминия" (5), "Гройтер Фюрт" (1).

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