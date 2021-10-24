ПСЖ сыграл вничью с "Марселем"
Фото: твиттер ПСЖ
В рамках 11-го тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью с "Марселем".
Поединок завершился без голов. Однако в первом тайме арбитр отменил голы обоих команд после просмотра ВАР. Стоит отметить, что ПСЖ с 57-й минуты играл в меньшинстве.
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 7 очков. "Марсель" поднялся на четвертое место.
"Марсель" - ПСЖ 0:0
"Марсель": Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Лирола, Камара (Гуйе, 71), Пайет, Ундер (Жерсон, 78), Гендузи, Ронжье (де ла Фуэнте, 71), Милик (Дьенг, 78).
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария (Керер, 61), Данилу Перейра, Верратти (Гуйе, 45), Месси, Неймар (Вейналдум, 83), Мбаппе.
Удаление: Хакими (57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13