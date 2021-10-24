Фото: твиттер ПСЖ

В рамках 11-го тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью с "Марселем".

Поединок завершился без голов. Однако в первом тайме арбитр отменил голы обоих команд после просмотра ВАР. Стоит отметить, что ПСЖ с 57-й минуты играл в меньшинстве.

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 7 очков. "Марсель" поднялся на четвертое место.

"Марсель" - ПСЖ 0:0

"Марсель": Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Лирола, Камара (Гуйе, 71), Пайет, Ундер (Жерсон, 78), Гендузи, Ронжье (де ла Фуэнте, 71), Милик (Дьенг, 78).

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария (Керер, 61), Данилу Перейра, Верратти (Гуйе, 45), Месси, Неймар (Вейналдум, 83), Мбаппе.

Удаление: Хакими (57).

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