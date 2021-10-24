Дубль Суареса помог "Атлетико" вырвать ничью в матче с "Реал Сосьедадом"

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Дубль Суареса помог "Атлетико" вырвать ничью в матче с "Реал Сосьедадом"Фото: твиттер "Атлетико"

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом".

"Реал Сосьедад" вырвался на первое место, "Атлетико" идет четвертым.

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" 2:2

Голы: Серлот, 7 - 0:1, Исак, 48 - 0:2, Суарес, 61 - 1:2, Суарес (пен), 77 - 2:2

"Атлетико": Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 73), Лоди (Корреа, 58), Коке, де Пауль (Кондогбиа, 58), Лемар (Карраско, 46), Суарес, Гризманн (Матеус Кунья, 73), Жоау Феликс.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Турриентес, 64), Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Горосабель, Сильва (Пачеко, 63), Мерино, Гевара (Янузай, 88), Серлот (Лобете, 89), Исак (Порту, 64).

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