Фанаты "Барселоны" атаковали машину Кумана после поражения от "Реала"

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Фанаты "Барселоны" атаковали машину Кумана после поражения от "Реала" Фото твиттер Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвергся нападению со стороны фанатов каталонского клуба.

Группа болельщиков после поражения от "Реала" (1:2) атаковала автомобиль тренера, когда тот покидал стадион. Фанаты стучали по машине и громко выражали недовольство выступлениями команды. Куман смог уехать без видимых последствий.

Пресс-служба "Барселоны" осудила поведение болельщиков и заявила, что клуб примет меры во избежание подобных ситуаций в будущем.

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