Фанаты "Барселоны" атаковали машину Кумана после поражения от "Реала"

Фото твиттер Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвергся нападению со стороны фанатов каталонского клуба.

Группа болельщиков после поражения от "Реала" (1:2) атаковала автомобиль тренера, когда тот покидал стадион. Фанаты стучали по машине и громко выражали недовольство выступлениями команды. Куман смог уехать без видимых последствий.

Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto — Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021

Пресс-служба "Барселоны" осудила поведение болельщиков и заявила, что клуб примет меры во избежание подобных ситуаций в будущем.

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