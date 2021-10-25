Победа "Милана" и осечки других лидеров: все результаты 9-го тура Серии А

Теги миланроманаполиинтер миланювентусаталанта

Победа "Милана" и осечки других лидеров: все результаты 9-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 9-го тура итальянской Серии А.

Стоит отметить, что из всех лидеров чемпионата очки не потерял только "Милан", на выезде обыгравший "Болонью".

"Интер" - "Ювентус" 1:1
Голы: Джеко, 17 - 1:0, Дибала (пен), 89 - 1:1  

"Рома" - "Наполи" 0:0

"Болонья" – "Милан" 2:4
Голы: Рафаэл Леау, 16 - 0:1, Калабрия, 35 - 0:2, Ибрагимович, 49 (автогол) - 1:2, Барроу, 52 - 2:2, Беннасер, 84 - 2:3, Ибрагимович, 90 - 2:4

"Аталанта" - "Удинезе" 1:1
Гол: Малиновский, 56 - 1:0, Бету, 94 - 1:1.

"Верона" - "Лацио" 4:1
Голы: Симеоне, 30 - 1:0, Симеоне, 36 - 2:0, Иммобиле, 46 - 2:1, Симеоне, 62 - 3:1, Симеоне, 90 - 4:1

"Фиорентина" - "Кальяри" 3:0
Голы: Бираги (пен), 21 - 1:0, Гонсалес, 42 - 2:0, Влахович, 49 - 3:0

"Салернитана" – "Эмполи" 2:4
Голы: 0:1 – 2 Пинамонти, 0:2 – 11 Кутроне, 0:3 – 13, автогол Страннберг, 0:4 – 45, пенальти Пинамонти, 1:4 – 48 Раньери, 2:4 – 55, автогол Исмайли.

"Сампдория" - "Специя" 2:1
Голы: Джаси (автогол), 15 - 1:0, Кандрева, 36 - 2:0, Верде, 95 - 2:1.

"Торино" - "Дженоа" 3:2
Голы: Санабрия, 14 - 1:0, Побега, 31 - 2:0, Дестро, 69 - 2:1, Брекало, 77 - 3:1, Кайседо, 81 - 3:2

"Сассуоло" - "Венеция" 3:1
Голы: Окереке, 32 - 0:1, Берарди, 37 - 1:1, Анри (аг), 50 - 2:1, Фраттези, 66 - 3:1

Турнирное положение: "Наполи" (25), "Милан" (25), "Интер" (18), "Рома" (16), "Аталанта" (15), "Ювентус" (15), "Фиорентина" (15), "Лацио" (14), "Болонья" (12), "Эмполи" (12), "Верона" (11), "Торино" (11), "Сассуоло" (11), "Удинезе" (10), "Сампдория" (9), "Венеция" (8), "Специя" (7), "Дженоа" (6), "Кальяри" (6), "Салернитана" (4).

Читайте также: "Интер" на последних минутах упустил победу над "Ювентусом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 октября

Главные новости дня: 24 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов