Победа "Милана" и осечки других лидеров: все результаты 9-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 9-го тура итальянской Серии А.

Стоит отметить, что из всех лидеров чемпионата очки не потерял только "Милан", на выезде обыгравший "Болонью".

"Интер" - "Ювентус" 1:1

Голы: Джеко, 17 - 1:0, Дибала (пен), 89 - 1:1

"Рома" - "Наполи" 0:0

"Болонья" – "Милан" 2:4

Голы: Рафаэл Леау, 16 - 0:1, Калабрия, 35 - 0:2, Ибрагимович, 49 (автогол) - 1:2, Барроу, 52 - 2:2, Беннасер, 84 - 2:3, Ибрагимович, 90 - 2:4

"Аталанта" - "Удинезе" 1:1

Гол: Малиновский, 56 - 1:0, Бету, 94 - 1:1.

"Верона" - "Лацио" 4:1

Голы: Симеоне, 30 - 1:0, Симеоне, 36 - 2:0, Иммобиле, 46 - 2:1, Симеоне, 62 - 3:1, Симеоне, 90 - 4:1

"Фиорентина" - "Кальяри" 3:0

Голы: Бираги (пен), 21 - 1:0, Гонсалес, 42 - 2:0, Влахович, 49 - 3:0

"Салернитана" – "Эмполи" 2:4

Голы: 0:1 – 2 Пинамонти, 0:2 – 11 Кутроне, 0:3 – 13, автогол Страннберг, 0:4 – 45, пенальти Пинамонти, 1:4 – 48 Раньери, 2:4 – 55, автогол Исмайли.

"Сампдория" - "Специя" 2:1

Голы: Джаси (автогол), 15 - 1:0, Кандрева, 36 - 2:0, Верде, 95 - 2:1.

"Торино" - "Дженоа" 3:2

Голы: Санабрия, 14 - 1:0, Побега, 31 - 2:0, Дестро, 69 - 2:1, Брекало, 77 - 3:1, Кайседо, 81 - 3:2

"Сассуоло" - "Венеция" 3:1

Голы: Окереке, 32 - 0:1, Берарди, 37 - 1:1, Анри (аг), 50 - 2:1, Фраттези, 66 - 3:1

Турнирное положение: "Наполи" (25), "Милан" (25), "Интер" (18), "Рома" (16), "Аталанта" (15), "Ювентус" (15), "Фиорентина" (15), "Лацио" (14), "Болонья" (12), "Эмполи" (12), "Верона" (11), "Торино" (11), "Сассуоло" (11), "Удинезе" (10), "Сампдория" (9), "Венеция" (8), "Специя" (7), "Дженоа" (6), "Кальяри" (6), "Салернитана" (4).

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