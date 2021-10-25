Победа "Милана" и осечки других лидеров: все результаты 9-го тура Серии А
Представляем результаты матчей 9-го тура итальянской Серии А.
Стоит отметить, что из всех лидеров чемпионата очки не потерял только "Милан", на выезде обыгравший "Болонью".
"Интер" - "Ювентус" 1:1
Голы: Джеко, 17 - 1:0, Дибала (пен), 89 - 1:1
"Рома" - "Наполи" 0:0
"Болонья" – "Милан" 2:4
Голы: Рафаэл Леау, 16 - 0:1, Калабрия, 35 - 0:2, Ибрагимович, 49 (автогол) - 1:2, Барроу, 52 - 2:2, Беннасер, 84 - 2:3, Ибрагимович, 90 - 2:4
"Аталанта" - "Удинезе" 1:1
Гол: Малиновский, 56 - 1:0, Бету, 94 - 1:1.
"Верона" - "Лацио" 4:1
Голы: Симеоне, 30 - 1:0, Симеоне, 36 - 2:0, Иммобиле, 46 - 2:1, Симеоне, 62 - 3:1, Симеоне, 90 - 4:1
"Фиорентина" - "Кальяри" 3:0
Голы: Бираги (пен), 21 - 1:0, Гонсалес, 42 - 2:0, Влахович, 49 - 3:0
"Салернитана" – "Эмполи" 2:4
Голы: 0:1 – 2 Пинамонти, 0:2 – 11 Кутроне, 0:3 – 13, автогол Страннберг, 0:4 – 45, пенальти Пинамонти, 1:4 – 48 Раньери, 2:4 – 55, автогол Исмайли.
"Сампдория" - "Специя" 2:1
Голы: Джаси (автогол), 15 - 1:0, Кандрева, 36 - 2:0, Верде, 95 - 2:1.
"Торино" - "Дженоа" 3:2
Голы: Санабрия, 14 - 1:0, Побега, 31 - 2:0, Дестро, 69 - 2:1, Брекало, 77 - 3:1, Кайседо, 81 - 3:2
"Сассуоло" - "Венеция" 3:1
Голы: Окереке, 32 - 0:1, Берарди, 37 - 1:1, Анри (аг), 50 - 2:1, Фраттези, 66 - 3:1
Турнирное положение: "Наполи" (25), "Милан" (25), "Интер" (18), "Рома" (16), "Аталанта" (15), "Ювентус" (15), "Фиорентина" (15), "Лацио" (14), "Болонья" (12), "Эмполи" (12), "Верона" (11), "Торино" (11), "Сассуоло" (11), "Удинезе" (10), "Сампдория" (9), "Венеция" (8), "Специя" (7), "Дженоа" (6), "Кальяри" (6), "Салернитана" (4).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17