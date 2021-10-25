Победа "Монако", осечки "Лиона" и ПСЖ: все результаты 11-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 11-го тура французской Лиги 1.

Лидер чемпионата ПСЖ потерял очки в матче с "Марселем", "Лион" потерпел поражение от "Ниццы", а вот "Монако" праздновал победу над "Монпелье".

"Марсель" - ПСЖ 0:0

"Монако" - "Монпелье" 3:1

Голы: Фолланд, 12 - 1:0, Бен-Йеддер, 17 - 2:0, Желсон Мартинш, 61 - 3:0, Саванье (пен), 81 - 3:1

"Ницца" - "Лион" 3:2

Голы: Токо-Экамби, 35 - 0:1, Ауар, 68 - 0:2, Аталь, 81 - 1:2, Делор (пенальти), 89 - 2:2, Гессан, 90 - 3:2.

"Ланс" - "Метц" 4:1

Голы: Саид, 14 - 1:0, де Превиль, 33 - 1:1, Саид, 37 - 2:1, Ганаго, 83 - 3:1, Франковски, 90 - 4:1

"Лорьян" - "Бордо" 1:1

Голы: Элис, 46 - 0:1, Лапорт, 76 - 1:1

"Реймс" - "Труа" 1:2

Голы: Абдельхамид, 6 - 1:0, Балде, 41 - 1:1, Шавалерен, 65 - 1:2

"Ренн" - "Страсбур" 1:0

Гол: Агерд, 82 - 1:0

"Сент-Этьен" - "Анжер" 2:2

Голы: Траоре, 28 - 0:1, Фюльжени, 56 - 0:2, Хазри, 61 - 1:2, Наде, 90 - 2:2

"Нант" - "Клермон" 2:1

Голы: Жиротто, 38 - 1:0, Байо, 49 - 1:1, Блас, 61 - 2:1

"Лилль" - "Брест" 1:1

Голы: Дэвид, 19 - 1:0, Февр, 32 - 1:1

Турнирное положение: ПСЖ (28), "Ланс" (21), "Ницца" (19), "Марсель" (18), "Ренн" (18), "Анжер" (17), "Нант" (17), "Монако" (17), "Лион" (16), "Лилль" (15), "Лорьян" (15), "Страсбур" (14), "Монпелье" (13), "Клермон" (13), "Труа" (12), "Реймс" (11), "Бордо" (9), "Брест" (6), "Метц" (6), "Сент-Этьен" (5).

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