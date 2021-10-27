"Аль-Садд" Хави имеет рекордную для клуба серию без поражений в лиге Катара

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В рамках 7-го тура высшей лиги Катара "Аль-Садд" одержал победу над "Умм-Салаль" (3:1).

Как сообщает Marca, подопечные Хави продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 34 игр, что является клубным рекордом. Отмечается, что рекорд лиги - 41 тур без поражений.

Последний раз "Аль-Садд" проигрывал в чемпионате в марте 2020 года. С тех пор клуб выиграл 30 матчей и 4 раза сыграл вничью.

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