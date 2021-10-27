"Аль-Садд" Хави имеет рекордную для клуба серию без поражений в лиге Катара
Фото: Твиттер @futtmais
В рамках 7-го тура высшей лиги Катара "Аль-Садд" одержал победу над "Умм-Салаль" (3:1).
Как сообщает Marca, подопечные Хави продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 34 игр, что является клубным рекордом. Отмечается, что рекорд лиги - 41 тур без поражений.
Последний раз "Аль-Садд" проигрывал в чемпионате в марте 2020 года. С тех пор клуб выиграл 30 матчей и 4 раза сыграл вничью.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|17
|42
|2
|Аль-Райян
|17
|38
|3
|Аль-Садд
|17
|32
|4
|Аль-Гарафа
|17
|28
|5
|Аль-Араби
|17
|24
|6
|Аль-Сайлия
|17
|23
|7
|Аль-Вакрах
|17
|19
|8
|Аль-Ахли
|17
|19
|9
|Катар СК
|17
|17
|10
|Аль-Хор
|17
|14
|11
|Умм Салал
|17
|14
|12
|Аль-Шханех
|17
|10