Почеттино отреагировал на слова Тухеля про ПСЖ
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино отреагировал на слова экс-тренера команды Томаса Тухеля.
Ранее Тухель сказал: "Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара. В ПСЖ я был больше министром спорта.
"Я очень уважителен. Образование и уважение заложены в моей культуре. Я никогда не буду даже пытаться судить кого-то до личного знакомства. То же самое касается и клубов. Я знал, что такое ПСЖ на протяжении 20 лет. И я уже 10 месяцев здесь работаю.
Я не буду делиться мнением о чувствах своего предшественника. Могу говорить лишь о собственном опыте. Моя работа - тренировать и принимать решения совместно с моим штабом.
ПСЖ нанял меня, чтобы я работал с 33 футболистами и создал клубу игровую философию. В зоне моей ответственности лишь то, что происходит на поле", - приводит слова Почеттино CBS Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13