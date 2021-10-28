Почеттино отреагировал на слова Тухеля про ПСЖ

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино отреагировал на слова экс-тренера команды Томаса Тухеля.

Ранее Тухель сказал: "Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара. В ПСЖ я был больше министром спорта.

"Я очень уважителен. Образование и уважение заложены в моей культуре. Я никогда не буду даже пытаться судить кого-то до личного знакомства. То же самое касается и клубов. Я знал, что такое ПСЖ на протяжении 20 лет. И я уже 10 месяцев здесь работаю.

Я не буду делиться мнением о чувствах своего предшественника. Могу говорить лишь о собственном опыте. Моя работа - тренировать и принимать решения совместно с моим штабом.

ПСЖ нанял меня, чтобы я работал с 33 футболистами и создал клубу игровую философию. В зоне моей ответственности лишь то, что происходит на поле", - приводит слова Почеттино CBS Sports.

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