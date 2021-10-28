Хави высказался о возможном назначении в "Барселону"

Фото твиттер "Аль-Садда"

Наставник "Аль-Садда" Хави прокомментировал информацию о возможном назначении в "Барселону".

"На данный момент я сосредоточен на своей работе здесь, в "Аль-Садде". Я не могу сказать ничего другого. Следующие игры будут сложными. Мы надеемся остаться непобежденными на вершине таблицы. Все матчи сложны", - приводит слова Хави Diario Sport.

Напомним, что ранее "Барселона" отправила в отставку Рональда Кумана. И.о. тренера был назначен Серхи Бархуан из "Барселоны Б".

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