Хави высказался о возможном назначении в "Барселону"

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Хави высказался о возможном назначении в "Барселону" Фото твиттер "Аль-Садда"

Наставник "Аль-Садда" Хави прокомментировал информацию о возможном назначении в "Барселону".

"На данный момент я сосредоточен на своей работе здесь, в "Аль-Садде". Я не могу сказать ничего другого. Следующие игры будут сложными. Мы надеемся остаться непобежденными на вершине таблицы. Все матчи сложны", - приводит слова Хави Diario Sport.

Напомним, что ранее "Барселона" отправила в отставку Рональда Кумана. И.о. тренера был назначен Серхи Бархуан из "Барселоны Б".

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