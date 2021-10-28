"Реал" нацелился на форварда "Бенфики"

Теги дарвин нуньесреал мадридбенфикатрансферы

"Реал" нацелился на форварда "Бенфики"Фото: инстаграм Нуньеса

"Реал" интересуется форвардом "Бенфики" Дарвином Нуньесом.

По сведениям Calciomercato, мадридский клуб считается фаворитом в гонке за 22-летним уругвайцем.

Отмечается, что на футболиста также претендуют "Атлетико", "Барселона", "Валенсия", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

Трансферная стоимость Нуньеса оценивается в 20 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 6 голов в 10 играх.

Читайте также: "Барселона" интересовалась Нуньесом еще до перехода в "Бенфику". Он забил два гола "Барсе" в ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду хочет, чтобы игроки "Манчестер Юнайтед" поддержали Сульшера

Роналду хочет, чтобы игроки "Манчестер Юнайтед" поддержали Сульшера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов