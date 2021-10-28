"Реал" нацелился на форварда "Бенфики"

Фото: инстаграм Нуньеса

"Реал" интересуется форвардом "Бенфики" Дарвином Нуньесом.

По сведениям Calciomercato, мадридский клуб считается фаворитом в гонке за 22-летним уругвайцем.

Отмечается, что на футболиста также претендуют "Атлетико", "Барселона", "Валенсия", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

Трансферная стоимость Нуньеса оценивается в 20 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 6 голов в 10 играх.

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