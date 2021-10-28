"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на первое место Серии А
Фото: твиттер "Наполи"
В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Болонью".
Неаполитанцы снова возглавляют турнирную таблицу, опережая "Милан" только по дополнительным показателям.
"Наполи" - "Болонья" 3:0
Голы: Фабиан Руис, 18 - 1:0, Инсинье (пен), 41 - 2:0, Инсинье (пен), 62 - 3:0
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 87), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Демме, 75), Элмаз (Мертенс, 75), Инсинье (Зелиньски, 65), Лосано (Политано, 66), Осимхен.
"Болонья": Скорупски, Мбайе (Ольсен, 62), де Сильвестри, Медель, Теате, Хики (Дейкс, 81), Сванберг, Домингес (Бинкс, 75), Орсолини, Виньято (Сансоне, 75), Барроу (ван Хойдонк, 81).
Читайте также: "Интер" уверенно победил "Эмполи" в Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Пьянич объяснил свой пост после отставки Кумана
-
Лапорта представил футболистам "Барселоны" и. о. тренера Бархуана
-
"Айнтрахт" может пригласить Тедеско
-
1
Пьянич жестко отреагировал на отставку Кумана
-
"Атлетико" на последних минутах упустил победу над "Леванте"
-
Де Шильо не поможет "Ювентусу" в матче с "Зенитом"
-
"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на первое место Серии А
-
Хави дебютирует в качестве тренера "Барселоны" 6 ноября в игре против "Сельты"
-
"Шахтер" продлил контракт со Степаненко
-
"Хетафе" в компенсированное время упустил победу над "Гранадой"
-
1
Роналду хочет, чтобы игроки "Манчестер Юнайтед" поддержали Сульшера
-
"Фиорентина" отрицает интерес к Ларссону
-
"Динамо" сделало предложение по трансферу вингера сборной Колумбии
-
"Реал Сосьедад" добыл победу над "Сельтой"
-
"Реал" нацелился на форварда "Бенфики"
-
Еще два клуба вступили в борьбу за Ларссона
-
Хави высказался о возможном назначении в "Барселону"
-
Лапорта уволил Кумана в самолете
-
"Интер" подтвердил продление контракта с Лаутаро Мартинесом
-
Почеттино отреагировал на слова Тухеля про ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17