"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на первое место Серии А

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"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на первое место Серии АФото: твиттер "Наполи"

В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Болонью".

Неаполитанцы снова возглавляют турнирную таблицу, опережая "Милан" только по дополнительным показателям.

"Наполи" - "Болонья" 3:0

Голы: Фабиан Руис, 18 - 1:0, Инсинье (пен), 41 - 2:0, Инсинье (пен), 62 - 3:0

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 87), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Демме, 75), Элмаз (Мертенс, 75), Инсинье (Зелиньски, 65), Лосано (Политано, 66), Осимхен.

"Болонья": Скорупски, Мбайе (Ольсен, 62), де Сильвестри, Медель, Теате, Хики (Дейкс, 81), Сванберг, Домингес (Бинкс, 75), Орсолини, Виньято (Сансоне, 75), Барроу (ван Хойдонк, 81).

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