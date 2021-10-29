Пьянич жестко отреагировал на отставку Кумана

Фото: инстаграм Пьянича

Хавбек "Бешикташа" Миралем Пьянич не оставил без внимания увольнения Рональда Кумана из "Барселоны".

"Знай, когда пора расстаться с дерьмом", - написал Пьянич в сторис инстаграма. Однако почти сразу публикация была удалена.

Также отмечается, что после поражения от "Райо Вальекано" (0:1) Пьянич поставил лайк посту с призывом уволить Кумана.

Напомним, что права на Пьянича принадлежат "Барселоне", однако при Кумане игрок не получал игровой практики.

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