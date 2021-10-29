"Айнтрахт" может пригласить Тедеско

Фото: инстаграм "Спартака"

"Айнтрахт" может уволить наставника команды Оливера Глазнера из-за неудовлетворительных результатов.

Как сообщает Frankfurter Neue Presse, руководство клуба рассматривает вариант с приглашением на пост тренера Доменико Тедеско.

После 9 туров "Айнтрахт" занимает в Бундеслиге 15-е место.

Последним клубом Тедеско был "Спартак", который он покинул в мае текущего года.

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