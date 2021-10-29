Борьба "Наполи" и "Милана", неожиданное поражение "Ювентуса": все результаты 10-го тура Серии А

Теги наполимиланинтер миланаталантаромаювентуссассуоло

Борьба "Наполи" и "Милана", неожиданное поражение "Ювентуса": все результаты 10-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 10-го тура итальянской Серии А.

"Наполи" и "Милан" одержали победы в своих матчах и продолжают делить первую строчку. Также по три очка добыли "Интер", "Рома" и "Аталанта", а вот "Ювентус" неожиданно потерпел поражение от "Сассуоло".

"Наполи" - "Болонья" 3:0
Голы: Фабиан Руис, 18 - 1:0, Инсинье (пен), 41 - 2:0, Инсинье (пен), 62 - 3:0

"Лацио" – "Фиорентина" - 1:0 (0:0)
Гол: Педро, 52 - 1:0

"Кальяри" – "Рома" - 1:2 (0:0)
Голы: Паволетти, 52 - 1:0, Рожер, 71 - 1:1, Пеллегрини, 78 - 1:2

"Эмполи" – "Интер" - 0:2 (0:1)
Голы: Д`Амброзио, 34 - 0:1, Димарко, 66 - 0:2

"Сампдория" Генуя – "Аталанта" Бергамо - 1:3 (1:2)
Голы: Капуто, 10 - 1:0, Аскильдсен, 17 (автогол) - 1:1, Сапата, 21 - 1:2, Иличич, 90 - 1:3

"Ювентус" – "Сассуоло" - 1:2 (0:1)
Голы: Фраттези, 44 - 0:1, Маккенни, 76 - 1:1, Лопес, 90+4 - 1:2

"Милан" - "Торино" - 1:0
Гол: Жиру, 14 - 1:0.

"Специя" - "Дженоа" - 1:1
Голы: Сиригу (автогол), 66 - 1:0, Кришито (пенальти0, 86 - 1:1.

"Венеция" - "Салернитана" - 1:2
Голы: Араму, 14 - 1:0, Бонаццоли, 61 - 1:1, Скьявоне, 90 - 1:2.

"Удинезе" - "Верона" 1:1
Голы: Саксесс, 3 - 1:0, Барак (пен), 83 - 1:1

Турнирное положение: "Наполи" (28), "Милан" (28), "Интер" (21), "Рома" (19), "Аталанта" (18), "Лацио" (17), "Ювентус" (15), "Фиорентина" (15), "Сассуоло" (14), "Верона" (12), "Эмполи" (12), "Болонья" (12), "Торино" (11), "Удинезе" (11), "Сампдория" (9), "Венеция" (8), "Специя" (8), "Дженоа" (7), "Салернитана" (7), "Кальяри" (6).

Читайте также: "Ювентус" сенсационно проиграл "Сассуоло" в матче Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 октября

Главные новости дня: 28 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов