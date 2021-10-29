Борьба "Наполи" и "Милана", неожиданное поражение "Ювентуса": все результаты 10-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 10-го тура итальянской Серии А.

"Наполи" и "Милан" одержали победы в своих матчах и продолжают делить первую строчку. Также по три очка добыли "Интер", "Рома" и "Аталанта", а вот "Ювентус" неожиданно потерпел поражение от "Сассуоло".

"Наполи" - "Болонья" 3:0

Голы: Фабиан Руис, 18 - 1:0, Инсинье (пен), 41 - 2:0, Инсинье (пен), 62 - 3:0

"Лацио" – "Фиорентина" - 1:0 (0:0)

Гол: Педро, 52 - 1:0

"Кальяри" – "Рома" - 1:2 (0:0)

Голы: Паволетти, 52 - 1:0, Рожер, 71 - 1:1, Пеллегрини, 78 - 1:2

"Эмполи" – "Интер" - 0:2 (0:1)

Голы: Д`Амброзио, 34 - 0:1, Димарко, 66 - 0:2

"Сампдория" Генуя – "Аталанта" Бергамо - 1:3 (1:2)

Голы: Капуто, 10 - 1:0, Аскильдсен, 17 (автогол) - 1:1, Сапата, 21 - 1:2, Иличич, 90 - 1:3

"Ювентус" – "Сассуоло" - 1:2 (0:1)

Голы: Фраттези, 44 - 0:1, Маккенни, 76 - 1:1, Лопес, 90+4 - 1:2

"Милан" - "Торино" - 1:0

Гол: Жиру, 14 - 1:0.

"Специя" - "Дженоа" - 1:1

Голы: Сиригу (автогол), 66 - 1:0, Кришито (пенальти0, 86 - 1:1.

"Венеция" - "Салернитана" - 1:2

Голы: Араму, 14 - 1:0, Бонаццоли, 61 - 1:1, Скьявоне, 90 - 1:2.

"Удинезе" - "Верона" 1:1

Голы: Саксесс, 3 - 1:0, Барак (пен), 83 - 1:1

Турнирное положение: "Наполи" (28), "Милан" (28), "Интер" (21), "Рома" (19), "Аталанта" (18), "Лацио" (17), "Ювентус" (15), "Фиорентина" (15), "Сассуоло" (14), "Верона" (12), "Эмполи" (12), "Болонья" (12), "Торино" (11), "Удинезе" (11), "Сампдория" (9), "Венеция" (8), "Специя" (8), "Дженоа" (7), "Салернитана" (7), "Кальяри" (6).

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