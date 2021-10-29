Главные новости дня: 28 октября

Фото: твиттер "Барселоны"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 октября.

"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на первое место Серии А.

"Атлетико" на последних минутах упустил победу над "Леванте".

РФС назвал дату жеребьёвки 1/8 финала Кубка России.

"Барселона" назначила нового тренера.

"Интер" подтвердил продление контракта с Лаутаро Мартинесом.

Назван игрок ПСЖ, которого ограбил трансвестит под видом проститутки.

Рональд Куман не собирается прощать "Барселоне" ни цента.

Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА.

У Криштиану Роналду будут близнецы.

Джордан Ларссон может зимой покинуть "Спартак".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru