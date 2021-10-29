Главные новости дня: 28 октября

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Главные новости дня: 28 октябряФото: твиттер "Барселоны"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 октября.

"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на первое место Серии А.

"Атлетико" на последних минутах упустил победу над "Леванте".

РФС назвал дату жеребьёвки 1/8 финала Кубка России.

"Барселона" назначила нового тренера.

"Интер" подтвердил продление контракта с Лаутаро Мартинесом.

Назван игрок ПСЖ, которого ограбил трансвестит под видом проститутки.

Рональд Куман не собирается прощать "Барселоне" ни цента.

Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА.

У Криштиану Роналду будут близнецы.

Джордан Ларссон может зимой покинуть "Спартак".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Борьба "Наполи" и "Милана", неожиданное поражение "Ювентуса": все результаты 10-го тура Серии А

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
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14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
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