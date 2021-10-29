Главные новости дня: 28 октября
Фото: твиттер "Барселоны"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 28 октября.
"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на первое место Серии А.
"Атлетико" на последних минутах упустил победу над "Леванте".
РФС назвал дату жеребьёвки 1/8 финала Кубка России.
"Барселона" назначила нового тренера.
"Интер" подтвердил продление контракта с Лаутаро Мартинесом.
Назван игрок ПСЖ, которого ограбил трансвестит под видом проститутки.
Рональд Куман не собирается прощать "Барселоне" ни цента.
Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА.
У Криштиану Роналду будут близнецы.
Джордан Ларссон может зимой покинуть "Спартак".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 28 октября
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Роналду хочет, чтобы игроки "Манчестер Юнайтед" поддержали Сульшера
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Хави высказался о возможном назначении в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18