Стало известно, когда "Барселона" объявит о назначении Хави

Фото твиттер "Аль-Садда"

Хави договорился с "Аль-Саддом" об уходе в "Барселону".

Как сообщает AS, официально о назначении Хави тренером "Барсы" будет объявлено 3 или 4 ноября.

Как и предполагалось, каталонцам не нужно будет платить отступные в размере 1 миллиона евро. Однако в ближайшие два года "Барса" и "Аль-Садд" могут провести товарищескую игру.

Напомним, что ранее "Барса" отправила в отставку Рональда Кумана.

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