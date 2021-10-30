Гвардиола высказался о поражении от "Кристал Пэлас"

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Гвардиола высказался о поражении от "Кристал Пэлас" Фото: инстаграм "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с "Кристал Пэлас" (0:2).

"Многое пошло не так. Мы пропустили быстрый гол, провели хороший первый тайм, однако в то же время было удаление и другие решения судьи. Фанаты помогали нам, однако, к сожалению, мы пропустили гол из ничего.

Джонни Эванс сегодня днем за такое же нарушение получил желтую карточку. Это решение арбитра. Мы совершили ошибку, когда пропустили гол и еще одну - желтая это карточка или красная, зависит от арбитра", - приводит слова Гвардиолы BBC.

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