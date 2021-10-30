Агуэро стало плохо во время матча c "Алавесом"

Фото: твиттер "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Серхио Агуэро не смог доиграть матч против "Алавеса".

Во время первого тайма аргентинец сел на газон, а потом держался за грудь. Было принято решение заменить игрока, чтобы не рисковать его здоровьем.

В текущем сезоне Агуэро принял участие в четырех матчах и отметился одним голом.

Читайте также: Агуэро рассказал, почему он не взял 10-й номер в "Барселоне". | http://soccernews.ru