Агуэро стало плохо во время матча c "Алавесом"

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Агуэро стало плохо во время матча c "Алавесом"Фото: твиттер "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Серхио Агуэро не смог доиграть матч против "Алавеса".

Во время первого тайма аргентинец сел на газон, а потом держался за грудь. Было принято решение заменить игрока, чтобы не рисковать его здоровьем.

В текущем сезоне Агуэро принял участие в четырех матчах и отметился одним голом.

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