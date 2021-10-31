Сёмина не пустили на игру "Аталанта" - "Лацио"

Фото: инстаграм Сёмина

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин не смог посетить игру Серии А между "Аталантой" и "Лацио" (2:2).

"Приехал на игру "Аталанта" - "Лацио"! На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на "Ювентус" - "Зенит" с прививкой "Спутник" проблем не будет!" - написал Семин в инстаграме.

Напомним, что за "Аталанту" выступает Алексей Миранчук, который работал под руководством Сёмина в "Локомотиве".

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