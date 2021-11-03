Варан выбыл из-за травмы

Теги манчестер юнайтедрафаэль варантравмыуле гуннар сульшер

Варан выбыл из-за травмы Фото: инстаграм Рафаэля Варана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан травмировался в игре с "Аталантой" (2:2).

"Проблемы с подколенным сухожилием. Будет медобследование. Первая оценка ситуации выглядит не очень хорошо. Скрестим пальцы", - сообщил наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.

Отмечается, что сроки восстановления игрока составят 3-4 недели.

В этом сезоне Варан провел 9 игр и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: Гасперини послал Роналду после ничьи с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером"

Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов