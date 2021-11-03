Варан выбыл из-за травмы

Фото: инстаграм Рафаэля Варана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан травмировался в игре с "Аталантой" (2:2).

"Проблемы с подколенным сухожилием. Будет медобследование. Первая оценка ситуации выглядит не очень хорошо. Скрестим пальцы", - сообщил наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.

Отмечается, что сроки восстановления игрока составят 3-4 недели.

В этом сезоне Варан провел 9 игр и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: Гасперини послал Роналду после ничьи с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru