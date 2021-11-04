"Ливерпуль" уверенно обыграл "Атлетико"

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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Атлетико"Фото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Атлетико".

"Ливерпуль" с 12 очками возглавляет группу, "Атлетико" идет третьим, имея в активе 4 очка.

"Ливерпуль" Англия - "Атлетико" Испания 2:0

Голы: Диогу Жота, 13 - 1:0, Мане, 21 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Филлипс, 90), Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 78), Фабиньо (Тиаго Алькантара, 60), Салах, Мане (Фирмино, 46; Ориги, 78), Диогу Жота.

"Атлетико": Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо, Карраско (Врсалько, 69), Коке (Матеус Кунья, 69), де Пауль, Суарес (Эррера, 59), Корреа (Серрано, 75), Жоау Феликс (Лоди, 59).

Удаление: Фелипе (36).    

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