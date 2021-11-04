ПСЖ упустил победу над "РБ Лейпцигом"

Фото: твиттер "РБ Лейпцига"

В рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" вырвал ничью у ПСЖ.

ПСЖ имеет 8 очков и занимает второе место. Для "быков", которые идут последними, это первое заработанное очко.

"РБ Лейпциг" Германия - ПСЖ Франция 2:2

Голы: Нкунку, 8 - 1:0, Вейналдум, 21 - 1:1, Вейналдум, 39 - 1:2, Собослаи (пен), 90 - 2:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан (Айдара, 46), Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Форсберг (Собослаи, 59), Лаймер (Хенрихс, 85), Нкунку, Адамс (Ольмо, 74), Андре Силва (Поульсен, 59).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Вейналдум (Эррера, 85), Гуйе, Данилу Перейра, Икарди, Ди Мария (Дракслер, 85), Неймар, Мбаппе.

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