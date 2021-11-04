Два клуба добыли путевки в 1/8 финала Лиги Чемпинов

"Аякс" и "Ливерпуль" досрочно вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Оба клуба одержали победы во всех четырех матчах и имеют по 12 очков. Ранее "Ливерпуль" победил "Атлетико" (2:0), а "Аякс" разобрался с дортмундской "Боруссией" (3:1).

Во вторник путевку в плей-офф ЛЧ добыли "Бавария" и "Ювентус".

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