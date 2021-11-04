Два клуба добыли путевки в 1/8 финала Лиги Чемпинов
"Аякс" и "Ливерпуль" досрочно вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Оба клуба одержали победы во всех четырех матчах и имеют по 12 очков. Ранее "Ливерпуль" победил "Атлетико" (2:0), а "Аякс" разобрался с дортмундской "Боруссией" (3:1).
Во вторник путевку в плей-офф ЛЧ добыли "Бавария" и "Ювентус".
Читайте также: "Ливерпуль" уверенно обыграл "Атлетико". | http://soccernews.ru
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|Милан
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|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
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|М
|О
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|6
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|Локомотив Москва
|6
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|3
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|6
|5
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|Галатасарай
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