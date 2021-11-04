Главные новости дня: 3 ноября

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 3 ноября.

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Атлетико".

Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером".

ПСЖ упустил победу над "РБ Лейпцигом".

"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге".

"Интер" добыл победу над "Шерифом".

Роберт Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов.

"Аль-Садд" не хочет отпускать Хави в "Барселону".

Харри Кейн передумал уходить из "Тоттенхэма".

"Барселона" близка к продлению контракта с Усманом Дембеле.

Ярослав Ракицкий может покинуть "Зенит".

40-летний Златан Ибрагимович хочет продлить контракт с "Миланом".

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