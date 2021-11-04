Главные новости дня: 3 ноября

Теги ливерпульреал мадридшахтер донецкпсжманчестер ситихавихарри кейнярослав ракицкий

Главные новости дня: 3 ноябряФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 3 ноября.

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Атлетико".

Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером".

ПСЖ упустил победу над "РБ Лейпцигом".

"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге".

"Интер" добыл победу над "Шерифом".

Роберт Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов.

"Аль-Садд" не хочет отпускать Хави в "Барселону".

Харри Кейн передумал уходить из "Тоттенхэма".

"Барселона" близка к продлению контракта с Усманом Дембеле.

Ярослав Ракицкий может покинуть "Зенит".

40-летний Златан Ибрагимович хочет продлить контракт с "Миланом".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определён лучший игрок РПЛ в октябре

Определён лучший игрок РПЛ в октябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов