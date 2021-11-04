Главные новости дня: 3 ноября
Фото: твиттер УЕФА
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 3 ноября.
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Атлетико".
Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером".
ПСЖ упустил победу над "РБ Лейпцигом".
"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге".
"Интер" добыл победу над "Шерифом".
Роберт Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов.
"Аль-Садд" не хочет отпускать Хави в "Барселону".
Харри Кейн передумал уходить из "Тоттенхэма".
"Барселона" близка к продлению контракта с Усманом Дембеле.
Ярослав Ракицкий может покинуть "Зенит".
40-летний Златан Ибрагимович хочет продлить контракт с "Миланом".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
РПЛ назвала лучшего тренера октября
-
Роналду, Бензема и Левандовски поспорят за звание автора лучшего гола недели в ЛЧ
-
"Ливерпуль" повторил клубный рекорд 39-летней давности
-
Роналду и Левандовски среди номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Успехи "Ливерпуля", "Реала" и "Аякса", осечки ПСЖ и "Шахтера": все результаты Лиги Чемпионов 3 ноября
Лента новостей
-
Определён лучший игрок РПЛ в октябре
-
Кавани зовут в Бразилию
-
РПЛ назвала лучшего тренера октября
-
"Милан" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов
-
Глушаков объяснил свою высокую результативность в этом сезоне
-
Роналду, Бензема и Левандовски поспорят за звание автора лучшего гола недели в ЛЧ
-
Стала известна зарплата Онаны после перехода в "Интер"
-
"Ливерпуль" повторил клубный рекорд 39-летней давности
-
Хуммельс: "Понятия не имею, за что меня удалили в матче с "Аяксом"
-
Глушаков прокомментировал кризис в "Спартаке"
-
ЭСК РФС признал результативную судейскую ошибку в матче "Краснодар" - "Крылья Советов"
-
Едвай высказался о перспективах "Локомотива" в Лиге Европы
-
Роналду и Левандовски среди номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Мане поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров "Ливерпуля" в ЛЧ
-
Глушаков раскрыл секрет своего футбольного долголетия
-
Клопп и Симеоне снова не пожали руки друг другу после матча
-
Главные новости дня: 3 ноября
-
Успехи "Ливерпуля", "Реала" и "Аякса", осечки ПСЖ и "Шахтера": все результаты Лиги Чемпионов 3 ноября
-
Два клуба добыли путевки в 1/8 финала Лиги Чемпинов
-
"Боруссия" проиграла "Аяксу", "Спортинг" разгромил "Бешикташ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18