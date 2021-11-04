Тренер сборной Польши оценил шансы Левандовского на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Левандовски

Наставник сборной Польши Паулу Соуза считает, что форвард "Баварии" Роберт Левандовски должен выиграть "Золотой мяч".

"Будет несправедливо, если он не выиграет. Роберт держит высокий уровень. Не только с точки зрения голов, но и ассистов, и работы на команду. Роберт сейчас гораздо стабильнее, чем Роналду и Месси. Он более жесткий, более цепкий.

Его влияние на команду и результат больше, чем у двух других. Не только во время одной игры, но и из матча в матч, из недели в неделю", - цитирует Соузу Kicker.

В этом сезоне на счету Левандовского 20 голов и два ассиста в 14 играх.

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