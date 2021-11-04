"Спартак" хочет подписать голкипера "Балтики"

Фото: инстаграм Бориско

"Спартак" нацелился на голкипера "Балтики" и молодежной сборной России Максима Бориско.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб готов выплатить сумму отступных за 21-летнего вратаря, которая составляет 20 миллионов рублей.

Стоит отметить, что соглашение голкипера с клубом истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Бориско провел 13 игр, в которых пропустил 8 голов.

Читайте также: Владельцы "Манчестер Сити" хотят купить акции "Спартака". | http://soccernews.ru