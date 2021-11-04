Стало известно, когда "Зенит" начнет переговоры с игроками, у которых истекают контракты

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Стало известно, когда "Зенит" начнет переговоры с игроками, у которых истекают контракты

"Зенит" планирует зимой заняться вопросом истекающих контрактов игроков.

"Все вопросы касательно контрактов футболистов, которые истекают после сезона, будут обсуждаться в зимнюю паузу", - заявили в клубе.

Напомним, что летом 2022 года истекают контракты у Сердара Азмуна, Артема Дзюбы, Ярослава Ракицкого, Александра Ерохина, Станислава Крицюка, Магомеда Оздоева, Алексея Сутормина и Михаила Кержакова.

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