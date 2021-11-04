Назначение Хави в "Барселону" состоится на этой неделе

Фото: инстаграм Хави

Наставник "Аль-Садда" Хави в ближайшее время станет тренером "Барселоны".

По сведениям Diario Sport, вице-президент каталонцев Рафа Юсте и директор Матеу Алемани провели успешные переговоры с руководством "Аль-Садда".

Ожидается, что назначение Хави в "Барселону" состоится в пятницу, 5 ноября.

Дебют Хави в роли тренера "Барсы" состоится 20 ноября в каталонском дерби против "Эспаньола".

Читайте также: Хави назвал трансферные цели для "Барселоны". | http://soccernews.ru