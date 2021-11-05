Винисиуса вызвали в сборную Бразилии вместо Фирмино

Фото: инстаграм Винисиуса

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор получил вызов в сборную Бразилии на ноябрьские матчи.

Как сообщает Бразильская конфедерация футбола, Винисиус был вызван в связи с травмой Роберто Фирмино.

Сборную Бразилии ожидают два матча в рамках отбора ЧМ-2022 - против Колумбии (12 ноября) и Аргентины (17 ноября).

В текущем сезоне на счету Винисиуса 9 голов и 5 ассистов в 15 играх.

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