Азмун - главная цель "Лиона" зимой

Фото: инстаграм Сердара Азмуна

"Лион" всерьез нацелен на трансфер форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

Как сообщает L’Équipe, Азмун является приоритетной целью "ткачей" в зимнее трансферное окно. Напомним, что контракт игрока с "Зенитом" истекает летом 2022 года.

Также "Лион" хочет заполучить хавбека "Порту" Хесуса Корону. Однако на футболиста также претендует "Милан".

Отмечается, что такая активность "Лиона" на трансферном рынке связана с тем, что многие футболисты команды отправятся на Кубок африканских наций. Кроме того, клубу предстоит сыграть в плей-офф Лиги Европы.

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