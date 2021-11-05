Азмун - главная цель "Лиона" зимой
Фото: инстаграм Сердара Азмуна
"Лион" всерьез нацелен на трансфер форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
Как сообщает L’Équipe, Азмун является приоритетной целью "ткачей" в зимнее трансферное окно. Напомним, что контракт игрока с "Зенитом" истекает летом 2022 года.
Также "Лион" хочет заполучить хавбека "Порту" Хесуса Корону. Однако на футболиста также претендует "Милан".
Отмечается, что такая активность "Лиона" на трансферном рынке связана с тем, что многие футболисты команды отправятся на Кубок африканских наций. Кроме того, клубу предстоит сыграть в плей-офф Лиги Европы.
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