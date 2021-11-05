УЕФА назвал лучший гол недели в Лиге Европы. Гол в ворота "Локомотива" в топ-4

Гол нападающего "Фенербахче" Мергима Бериши в ворота "Антверпена" (3:0) признан лучшим в 4-м туре групповой стадии Лиги Европы.

Стоит отметить, что гол хавбека "Галатасарая" Софиана Фегули "Локомотиву" (1:1) попал в топ-4.

"Локомотив" и "Спартак", представляющие Россию, занимают в своих группах последние места.

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