"Реал" и "Атлетико" ведут борьбу за немецкого таланта

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"Реал" и "Атлетико" ведут борьбу за немецкого таланта Фото: инстаграм Адейеми

Форвард "Зальцбурга" Карим Адейеми может перебраться в Испанию.

Как сообщает Sport1.de, недавно агент игрока находился в Мадриде, где встречался с представителями "Атлетико" и "Реала".

Отмечается, что будущее футболиста должно определиться к концу ноября. Ожидается, что "Зальцбург" продаст Адейеми за 30-35 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Адейеми 14 голов и одна результативная передача в 21 игре.

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