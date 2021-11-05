"Реал" и "Атлетико" ведут борьбу за немецкого таланта

Фото: инстаграм Адейеми

Форвард "Зальцбурга" Карим Адейеми может перебраться в Испанию.

Как сообщает Sport1.de, недавно агент игрока находился в Мадриде, где встречался с представителями "Атлетико" и "Реала".

Отмечается, что будущее футболиста должно определиться к концу ноября. Ожидается, что "Зальцбург" продаст Адейеми за 30-35 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Адейеми 14 голов и одна результативная передача в 21 игре.

Читайте также: "Боруссия" нашла замену Холанду в Австрии. | http://soccernews.ru