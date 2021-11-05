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Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий пожаловался на формат Кубка России.

"Что касается нынешней системы Кубка России, я и сейчас отмечаю: она несправедлива. Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятeрку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Однако система несправедлива, на мой взгляд", - приводит слова Слуцкого сайт "Рубина".

Напомним, что в 1/8 финала Кубка России "Рубин" встретится с "Ротором".

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